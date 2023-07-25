Миронова (Бирюкова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Александр Максимович
Отец ребёнка: Миронов Максим Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Миронов Максим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно