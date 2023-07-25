Миронова (Бирюкова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Бирюкова) Светлана

Миронова (Бирюкова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Максимович

Отец ребёнка: Миронов Максим Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Миронов Максим Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Максим Борисович