Вайда Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайда Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вайда Юрий

Мать: Вайда Мария

Рождение ребёнка
20.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вайда Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вайда Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайда Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вайда Ирина Владимировна

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