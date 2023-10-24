Вайда Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вайда Юрий
Мать: Вайда Мария
Рождение ребёнка
20.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вайда Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вайда Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайда Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вайда Ирина Владимировна