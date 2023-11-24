Койлимахова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койлимахова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Непкин Иван Лукич

Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Непкина Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Непкина Федосья Лукинична

Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Непкин Григорий Лукич

Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непкин Лука Иванович

Смерть
Неизвестно
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