Койлимахова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Непкин Иван Лукич
Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Непкина Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Непкина Федосья Лукинична
Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Непкин Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Непкин Лука Иванович
Смерть
Неизвестно