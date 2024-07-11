Шардина Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1989
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1989
Отец: Шардин Сергей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.09.2018
Муж: Elia Antonio
Рождение ребёнка
14.09.2020
Сын: Элиа Серджо
Отец ребёнка: Elia Antonio
Рождение ребёнка
20.05.2024
Сын: Элиа Джорджо
Отец ребёнка: Elia Antonio
Альтамура