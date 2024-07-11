Шардина Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шардина Евгения Сергеевна

Место рождения

Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1989

Отец: Шардин Сергей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Мурыгино, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.09.2018

Муж: Elia Antonio

Рождение ребёнка
14.09.2020

Сын: Элиа Серджо

Отец ребёнка: Elia Antonio

Рождение ребёнка
20.05.2024

Сын: Элиа Джорджо

Отец ребёнка: Elia Antonio

Альтамура

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