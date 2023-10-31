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Померанцев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Померанцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Померанцева Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Померанцева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Померанцева Елена Григорьевна

Смерть
1971
Пустошка, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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