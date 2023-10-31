Померанцев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Померанцев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Померанцева Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Померанцева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Померанцева Елена Григорьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Пустошка, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область