Хусниева Раушания Файзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниева Раушания Файзрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович

Рождение ребёнка
05.05.1960

Сын: Хусниев Фарит Фассахович

Отец ребёнка: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович

Рождение ребёнка
?.10.1964

Сын: Хусниев Фаим Фассахович

Отец ребёнка: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович

Смерть
?.04.1998

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