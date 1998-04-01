Хусниева Раушания Файзрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1960
Отец ребёнка: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович
Рождение ребёнка
?.10.1964
Отец ребёнка: Хусниев Фассах Хуснимуххаметович
Смерть
?.04.1998