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Накоряков Михаил Владимирович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Осуждение
04.08.1937
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения: 1895 г. Место рождения: г. Бийск Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: инвалид II группы Место проживания: г. Бийск Дата расстрела: 25 августа 1937 г. Мера прес... Показать все
Реабилитация осужденного
25.01.1957
Дата реабилитации: 25 января 1957 г. Реабилитирующий орган: военным трибуналом СибВО Основания реабилитации: дело прекращено за отсутствием состава преступления Источники данных: БД "Жертвы политическ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накорякова Раиса Пилеевна

Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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