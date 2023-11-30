Накоряков Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
04.08.1937
Дата рождения: 1895 г. Место рождения: г. Бийск Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: инвалид II группы Место проживания: г. Бийск Дата расстрела: 25 августа 1937 г. Мера прес... Показать все
Реабилитация осужденного
25.01.1957
Дата реабилитации: 25 января 1957 г. Реабилитирующий орган: военным трибуналом СибВО Основания реабилитации: дело прекращено за отсутствием состава преступления Источники данных: БД "Жертвы политическ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно