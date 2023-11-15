Козловский (Клыпина) Галина
Место рожденияБарань, Беларусь
Дата рождения07.02.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957
Отец: Клыпин Анатолий
Барань, Беларусь
Рождение ребёнка
28.11.1981
Сын: Козловский Евгений
Отец ребёнка: Козловский Николай
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
03.02.1989
Сын: Козловский Виктор
Отец ребёнка: Козловский Николай
Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловский Николай