Козловский (Клыпина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловский (Клыпина) Галина

Козловский (Клыпина) Галина

Место рождения

Барань, Беларусь

Дата рождения

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: Клыпин Анатолий

Мать: Клыпина Екатерина Васильевна

Барань, Беларусь
Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Козловский Евгений

Отец ребёнка: Козловский Николай

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
03.02.1989

Сын: Козловский Виктор

Отец ребёнка: Козловский Николай

Тбилиси, Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close