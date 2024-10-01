Марфа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комаров Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1893
Сын: Комаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Комарова Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно