Марфа Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Стефановна

Марфа Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1893

Сын: Комаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Комарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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