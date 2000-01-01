Бусел Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бусел Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фиония Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марта Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусел Елена Матвеевна
Смерть
Неизвестно