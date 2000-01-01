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Бусел Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бусел Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бусел Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фиония Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марта Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Бусел Елена Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусел Елена Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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