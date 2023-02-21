Бусел Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусел Елена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бусел Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фиония Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марта Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусел Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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