Бусел Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фиония Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марта Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Бусел Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно