Костина Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Костин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.10.1884
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.08.1886
Дочь: Костина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.
Сын: Костин Александр Иванович
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1890
Дочь: Костина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.07.1891
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1892
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1895 ст.
Дочь: Костина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно