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Костина Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Костин Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Иван Васильевич

Бракосочетание
?.10.1884

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.08.1886

Дочь: Костина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.

Сын: Костин Александр Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1890

Дочь: Костина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Костин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.12.1892

Сын: Костин Василий Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1895 ст.

Дочь: Костина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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