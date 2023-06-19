Гладышева Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Агафья Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1854

Дата смерти

08.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович

Рождение ребёнка
26.11.1878

Сын: Гладышев Стефан Максимович

Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович

Рождение ребёнка
30.09.1880

Сын: Гладышев Роман Максимович

Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович

Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Марина Максимовна

Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Максим Мартинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1884
Причина смерти: простуда