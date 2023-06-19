Гладышева Агафья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти08.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович
Рождение ребёнка
26.11.1878
Сын: Гладышев Стефан Максимович
Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович
Рождение ребёнка
30.09.1880
Сын: Гладышев Роман Максимович
Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Марина Максимовна
Отец ребёнка: Гладышев Максим Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1884
Причина смерти: простуда