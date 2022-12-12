Абраменко Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменко Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Ольга Николаевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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