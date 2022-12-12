Абраменко Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Ольга Николаевна
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно