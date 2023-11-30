Целых (Мелиховв) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
10.11.1893
Муж: Целых Иван Афанасиев
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1894
Сын: Целых Платон Иванов
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
03.08.1900
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
19.04.1902
Сын: Целых Георгий Иванов
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Целых Иван Иванов
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
05.03.1910
Сын: Целых Алексей Иванов
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Целых Алексей Иванов
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
19.05.1912
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
29.05.1916
Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев
Смерть
Неизвестно