Целых (Мелиховв) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целых (Мелиховв) Анна Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мелихов Василий Максимов

Мать: Мелихова Евдокия Поликарпова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1894

Сын: Целых Платон Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1900

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Целых Георгий Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Целых Иван Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1910

Сын: Целых Алексей Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Целых Алексей Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1912

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Целых Митрофан Иванов

Отец ребёнка: Целых Иван Афанасиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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