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Яков Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин Иванов

Мать: Дарья Лукоянова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Ирина Каллистратова

Рождение ребёнка
04.06.1893

Сын: Иларион Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Каллистратова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Каллистратова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Каллистратова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Александр Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Каллистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Каллистратова

Смерть
1906
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