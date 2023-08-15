Яков Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин Иванов
Мать: Дарья Лукоянова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Ирина Каллистратова
Рождение ребёнка
04.06.1893
Сын: Иларион Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Каллистратова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Каллистратова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Каллистратова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Александр Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Каллистратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Каллистратова
Смерть
1906