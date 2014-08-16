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Ахметзянова Липа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1934

Дата смерти

16.08.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1934

Отец: Бузунов Василий Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.05.1956

Сын: Ахметзянов Александ Раулевич

Отец ребёнка: Ахметзянов Рауль

Рождение ребёнка
14.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметзянов Рауль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметзянов Рауль

Смерть
16.08.2014