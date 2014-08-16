Ахметзянова Липа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1934
Дата смерти16.08.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1934
Отец: Бузунов Василий Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.05.1956
Сын: Ахметзянов Александ Раулевич
Отец ребёнка: Ахметзянов Рауль
Рождение ребёнка
14.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметзянов Рауль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметзянов Рауль
Смерть
16.08.2014