Орлов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

20.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Орлов Александр Семёнович

Мать: Орлова Серафима Иосифовна

Рождение ребёнка
08.12.1971

Дочь: Стецки Марина Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
24.03.1975

Дочь: Кехтер Галина Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
10.10.1985

Сын: Орлов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Валентина Эдуардовна

Смерть
20.08.2002
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