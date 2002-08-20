Орлов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти20.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Рождение ребёнка
08.12.1971
Дочь: Стецки Марина Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
24.03.1975
Дочь: Кехтер Галина Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
10.10.1985
Сын: Орлов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Орлова Валентина Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.2002