Пряников Григорий Макариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряников Григорий Макариевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1869

Дата смерти

24.12.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: Пряников Макарий Трофимович

Мать: Пряникова Пелагея Михеевна

Рождение ребёнка
16.12.1887

Сын: Пряников Потап Григориевич

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1889

Дочь: Пряникова Акилина Григориевна

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Пряников Прохор Григориевич

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1898

Дочь: Пряникова Евдокия Григориевна

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1900

Сын: Пряников Петр Григориевич

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Пряникова Елизавета Григориевна

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Пряникова Мария Григориевна

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1903

Сын: Пряников Федор Григориевич

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Пряникова Анна Григориевна

Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Васса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пряникова Екатерина Викторовна

Смерть
24.12.1928
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