Пряников Григорий Макариевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1869
Дата смерти24.12.1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Рождение ребёнка
16.12.1887
Сын: Пряников Потап Григориевич
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1889
Дочь: Пряникова Акилина Григориевна
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Пряников Прохор Григориевич
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1898
Дочь: Пряникова Евдокия Григориевна
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1900
Сын: Пряников Петр Григориевич
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Пряникова Елизавета Григориевна
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Пряникова Мария Григориевна
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1903
Сын: Пряников Федор Григориевич
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Пряникова Анна Григориевна
Мать ребёнка: Пряникова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1928