Созонова (Чуклина?) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонова (Чуклина?) Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуклин Андрей Казак Выс. Рявкинского Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1872

Дочь: Ксения Викторова

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
24.09.1874

Дочь: Фекла Викторовна

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
28.05.1876

Дочь: Феодосия Викторова

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
21.04.1878

Дочь: Александра Викторова

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Созонов Андрей Викторов

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Рождение ребёнка
01.06.1887

Дочь: Феодосия Викторова

Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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