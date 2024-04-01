Созонова (Чуклина?) Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуклин Андрей Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1872
Дочь: Ксения Викторова
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Рождение ребёнка
24.09.1874
Дочь: Фекла Викторовна
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Рождение ребёнка
28.05.1876
Дочь: Феодосия Викторова
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Рождение ребёнка
21.04.1878
Дочь: Александра Викторова
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Рождение ребёнка
01.06.1887
Дочь: Феодосия Викторова
Отец ребёнка: Созонов Виктор Казак Выс. Токушенского Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно