Быков Исаак Пантелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Пантелей
Мать: Быкова ?
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Пелагея Исааковна
Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна