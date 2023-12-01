Быков Исаак Пантелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Исаак Пантелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Пантелей

Мать: Быкова ?

Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Пелагея Исааковна

Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Елена Тарасовна

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