Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1906
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петр Георгиевич
Афанасьевская церковь 25.04.1906 Духнова гора Пелагея Петровна Духнова гора отец крестьянин Петр Георгиевич Духнова гора мать жена Анна Нестеровна Духнова гора крестьянин Георгий Костантинович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Георгиевич
Место жительства
Неизвестно