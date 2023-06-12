Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1906

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петр Георгиевич

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1906 Духнова гора Пелагея Петровна Духнова гора отец крестьянин Петр Георгиевич Духнова гора мать жена Анна Нестеровна Духнова гора крестьянин Георгий Костантинович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область