Велентей Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти13.09.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Синюта Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Велентей Евлампий Михайлович
Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Скиба Христина Михайловна
Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Велентей Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1901 ст.