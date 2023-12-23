Велентей Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

13.09.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Синюта Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Велентей Евлампий Михайлович

Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Скиба Христина Михайловна

Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Велентей Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Велентей Марк Михайлович

Отец ребёнка: Велентей Михаил Васильевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Михаил Васильевич

Смерть
13.09.1901 ст.
Покровское, Чернігівська область
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