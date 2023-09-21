Харитонов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1984

Сын: Харитонов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Вера Ивановна

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