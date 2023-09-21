Харитонов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1984
Сын: Харитонов Николай Юрьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Вера Ивановна