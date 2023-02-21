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Журавлев Александр Андреевич
Журавлев Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.1989
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Андрей Викторович
1966 г.р.
Мать
Журавлева (Леонова) Людмила Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1989
Отец:
Журавлев Андрей Викторович
Мать:
Журавлева Людмила Николаевна
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