Барановская (Войцеховская) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1941
Дата смерти13.12.2018
ПолЖенский
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1961
Сын: Васильчук Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Козак Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильчук Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.09.1972
Сын: Барановский Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Барановский Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1976
Сын: Барановский Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Барановский Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2018