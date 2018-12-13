Барановская (Войцеховская) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская (Войцеховская) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1941

Дата смерти

13.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Войцеховская Юзефа Людвиковна

Рождение ребёнка
14.02.1961

Сын: Васильчук Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Козак Василий Степанович

Рождение ребёнка
14.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильчук Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.09.1972

Сын: Барановский Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Барановский Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1976

Сын: Барановский Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Барановский Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козак Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчук Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Анатолий Николаевич

Смерть
13.12.2018