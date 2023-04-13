Извекова (Коренева) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1912
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович
Рождение ребёнка
05.08.1925
Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович
ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно