Извекова (Коренева) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Коренева) Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1912

Муж: Извеков Борис Кононович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович

Рождение ребёнка
05.08.1925

Сын: Извеков Борис Борисович

Отец ребёнка: Извеков Борис Кононович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно