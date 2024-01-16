Корзников Василий
Место рожденияд. Кисиловская
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корзников Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Меланья Захаровна
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Меланья Захаровна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Меланья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Захаровна
д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно