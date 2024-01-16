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Корзников Василий

Место рождения

д. Кисиловская

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корзников Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Меланья Захаровна

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Меланья Захаровна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Меланья Захаровна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Меланья Захаровна

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Захаровна

д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно
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