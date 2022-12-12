Лепский Иван Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепский Иван Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1877

Жена: Лепская Матрона Кузьмина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.

Сын: Лепский Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Лепская Матрона Кузьмина

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Соляной Александр Кузьмич,Мащенкова Матрена Яковлева
Смерть
Неизвестно
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