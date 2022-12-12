Лепский Иван Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1877
Жена: Лепская Матрона Кузьмина
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.
Мать ребёнка: Лепская Матрона Кузьмина
восприемники:Соляной Александр Кузьмич,Мащенкова Матрена Яковлева
Смерть
Неизвестно