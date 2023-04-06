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Куркин Николай Александрович

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Место рождения

г.Хвалынск Саратовская обл.

Дата рождения

16.12.1920

Дата смерти

07.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1920

Отец: Куркин Александр Павлович

Мать: Куркина Мария Георгиевна

г.Хвалынск Саратовская обл.
Место регистрации - городской отдел ЗАГС Саратовской губернии а8з от 17.12.1920 № 560 (Источник - справка ОГУ ГАСОот 12.03.2018 № 495 Основание: ф.Р-3755, оп.1 д.655, л.98об, 99)
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
07.03.1945
г.Граифенберг, Германия
Причина смерти: погиб в годы войны | Место регистрации - городской отдел ЗАГС Саратовской губернии а8з от 17.12.1920 № 560 (Источник - справка ОГУ ГАСОот 12.03.2018 № 495 Основание: ф.Р-3755, оп.1 д.... Показать все
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