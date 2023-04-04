(Казмина) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казмина) Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1830

Отец: Казмин Василий Матфеев

Мать: Казмина Вера Алексеева

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