Екатерина (Бадьина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина (Бадьина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бадьин Кузьма2

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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