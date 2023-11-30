Жудина (Светлова) Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудина (Светлова) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Харинки, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.01.1883 ст.

Дата смерти

После 1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1883 ст.

Отец: Светлов Емельян Дмитриевич

Мать: Светлова Прасковья Федоровна

Харинки, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.04.1906 ст.

Муж: Жудин Степан Иванович

д. Ивонино, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.

Дочь: Ковалева Вера Степановна

Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович

Ивонино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1909 ст.

Дочь: Жудина София Степановна

Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович

Ивонино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Дочь: Жудина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович

Ивонино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.

Сын: Жудин Степан Степанович

Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович

Ивонино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
д. Ивонино, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
После 1957
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