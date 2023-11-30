Жудина (Светлова) Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения02.01.1883 ст.
Дата смертиПосле 1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1883 ст.
Бракосочетание
09.04.1906 ст.
д. Ивонино, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.
Дочь: Ковалева Вера Степановна
Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1909 ст.
Дочь: Жудина София Степановна
Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.
Дочь: Жудина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Жудин Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
д. Ивонино, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
После 1957