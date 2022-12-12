Блаватская (Блаватская) Габриель Феликсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1897
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Блаватский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
30.08.1899
Сын: Блаватский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Блаватский Дмитрий Владимирович