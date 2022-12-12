Блаватская (Блаватская) Габриель Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаватская (Блаватская) Габриель Феликсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Блаватский Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1899

Сын: Блаватский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Блаватский Дмитрий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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