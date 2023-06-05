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Серебряков Федор Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Место
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Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Серебряков Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1822

Дочь: Шебордаева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Алипкина Екатерина Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алипкина Екатерина Ионовна

Смерть
Около 1822