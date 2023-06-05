Серебряков Федор Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Серебряков Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1822
Дочь: Шебордаева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Алипкина Екатерина Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1822