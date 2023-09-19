(Блохина) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1874
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.04.1876
Дочь: Манефа Григорьевна
Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно