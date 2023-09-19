(Блохина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Блохина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1874

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.04.1876

Дочь: Манефа Григорьевна

Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Блохин Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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