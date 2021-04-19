Kotlyar (Levin) Rita
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1928
Дата смерти19.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1928
Отец: Korotkin Nikolai
Мать: Luba
Бракосочетание
15.07.1950
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.04.2021
Boston
Бостон, США