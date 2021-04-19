Kotlyar (Levin) Rita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kotlyar (Levin) Rita

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1928

Дата смерти

19.04.2021

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1928

Отец: Korotkin Nikolai

Мать: Luba

Бракосочетание
15.07.1950

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.2021
Boston
Бостон, США
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