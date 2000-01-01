Gosciewiczowna Katarzyna
Место рожденияLietuva
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
08.02.1740
Сын: Gosztowt Jan Josef
Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy
Lituania
Рождение ребёнка
08.09.1743
Дочь: Gosztowt Rosalia
Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy
Lietuva
Рождение ребёнка
?.05.1746
Дочь: Gosztowt Elena
Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy
Lietuva
Рождение ребёнка
25.06.1747
Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy
lIETUVA
Рождение ребёнка
31.12.1750
Дочь: Gosztowt Marijona
Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy
Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Jerzy
Смерть
Неизвестно