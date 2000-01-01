Gosciewiczowna Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosciewiczowna Katarzyna

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
08.02.1740

Сын: Gosztowt Jan Josef

Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy

Lituania
Рождение ребёнка
08.09.1743

Дочь: Gosztowt Rosalia

Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy

Lietuva
Рождение ребёнка
?.05.1746

Дочь: Gosztowt Elena

Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy

Lietuva
Рождение ребёнка
25.06.1747

Сын: Gosztowt Jan Aleksandr

Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy

lIETUVA
Рождение ребёнка
31.12.1750

Дочь: Gosztowt Marijona

Отец ребёнка: Gosztowt Jerzy

Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Jerzy

Смерть
Неизвестно
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