Гололобова (Скопичева) Анна (Нюра) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Скопичева) Анна (Нюра) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1920

Дата смерти

06.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920

Отец: Скопичев(скопычев) Григорий Иванович

Мать: Скопичева Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
24.10.1939

Дочь: Бизякина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Селантьев Семен

Рождение ребёнка
10.08.1954

Дочь: Хохлова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Селантьев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селантьев Семен

Смерть
06.08.1998
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