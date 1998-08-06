Гололобова (Скопичева) Анна (Нюра) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1920
Дата смерти06.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920
Рождение ребёнка
24.10.1939
Дочь: Бизякина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Селантьев Семен
Рождение ребёнка
10.08.1954
Дочь: Хохлова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Селантьев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селантьев Семен
Смерть
06.08.1998