Материкин Родион Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкин Родион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Около 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Материкин Михаил Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Малахова Анна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Материкин Герасим Родионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1834