Материкин Родион Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиОколо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Материкин Михаил Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Малахова Анна Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Материкин Герасим Родионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1834