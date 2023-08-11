Колесникова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.2005

Сын: Колесников Артем Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Викторович

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