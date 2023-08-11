Колесникова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.2005
Сын: Колесников Артем Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Дмитрий Викторович