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Самылов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

05.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Самылов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самылова Ефросиния Михайловна

Рождение ребёнка
17.07.1922

Сын: Самылов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Самылова Ефросиния Михайловна

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
05.10.1942
Убит в бою в 1942 году | Захороенен в деревне туровке в братской могиле

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