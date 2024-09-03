Самылов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти05.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Самылов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1922
Сын: Самылов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Самылова Ефросиния Михайловна
Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
05.10.1942
Убит в бою в 1942 году | Захороенен в деревне туровке в братской могиле