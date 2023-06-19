Велентей (Забуга) Ирина Кириковна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Шамрицкая Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Велентей Леонтий Кондратьевич
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Петренко Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Велентей Прохор Кондратьевич
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Велентей Марк Кондратьевич
Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно