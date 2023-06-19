Велентей (Забуга) Ирина Кириковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей (Забуга) Ирина Кириковна

Велентей (Забуга) Ирина Кириковна

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Шамрицкая Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Велентей Леонтий Кондратьевич

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Петренко Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Велентей Прохор Кондратьевич

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Велентей Марк Кондратьевич

Отец ребёнка: Велентей Кондратий Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Кондратий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно