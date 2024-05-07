Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1804 ст.
Дата смерти29.12.1804 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1804 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.168 об.).
Крещение
11.09.1804 ст.
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Андрей Алексеевич Кушлин и вдова Пелагея Андреевна Головастикова.
Смерть
29.12.1804 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.184 об.).