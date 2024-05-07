Анна Герасимовна 09.09.1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Герасимовна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.09.1804 ст.

Дата смерти

29.12.1804 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1804 ст.

Отец: Демарин Герасим Фёдорович

Мать: Демарина (Кабатова) Аграфена Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.168 об.).
Крещение
11.09.1804 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Николаевской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Андрей Алексеевич Кушлин и вдова Пелагея Андреевна Головастикова.
Смерть
29.12.1804 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.486, л.184 об.).

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