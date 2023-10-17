Крылова (Метрошина) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылова (Метрошина) Степанида Ивановна

Крылова (Метрошина) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Уткина Мария Петровна

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Крылов Николай Петрович

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1935

Сын: Крылов Павел Петрович

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Петровна

Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close