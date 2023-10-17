Крылова (Метрошина) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Уткина Мария Петровна
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1935
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Россия, Саратовская обл, Краснокутский р-он, с.Журавлёвка
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Петровна
Отец ребёнка: Крылов Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно