Квасникова Февронья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Квасникова Ирина Никаноровна
Отец ребёнка: Квасников Никонор Матвеевич
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Квасников Афанасий Никанорович
Отец ребёнка: Квасников Никонор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно