Квасникова Февронья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова Февронья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Квасникова Ирина Никаноровна

Отец ребёнка: Квасников Никонор Матвеевич

Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Квасников Афанасий Никанорович

Отец ребёнка: Квасников Никонор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Никонор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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