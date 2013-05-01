Толстова (Хомякова) Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Хомякова) Ксения Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

?.05.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1940

Дочь: Толстова Нина Александровна

Отец ребёнка: Толстов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Толстов Александр

Смерть
?.05.2013
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