Толстова (Хомякова) Ксения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти?.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1940
Дочь: Толстова Нина Александровна
Отец ребёнка: Толстов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Толстов Александр
Смерть
?.05.2013