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Kinnarinen Antti Antinpoika

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Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

01.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Kinnarinen Einari

Мать ребёнка: Silvennoinen Ida Antintytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.12.1908

Дочь: Kinnarinen Siviä

Мать ребёнка: Silvennoinen Ida Antintytär

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Silvennoinen Ida Antintytär

Смерть
Неизвестно
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