Kinnarinen Antti Antinpoika
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения01.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Kinnarinen Einari
Мать ребёнка: Silvennoinen Ida Antintytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.12.1908
Дочь: Kinnarinen Siviä
Мать ребёнка: Silvennoinen Ida Antintytär
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно