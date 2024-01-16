Адоньева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоньев Артём
Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович
Рождение ребёнка
12.05.?
Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Адоньева Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович
Бракосочетание
Неизвестно