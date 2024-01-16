Адоньева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоньева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Михаил Олегович

Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Артём

Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович

Рождение ребёнка
12.05.?

Сын: Адоньев Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Адоньева Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Адоньев Олег Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адоньев Олег Александрович

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