Ермакова Глафира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1936
Сын: Ермаков Альберт Николаевич
Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Татьяна
Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983