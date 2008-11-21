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Ермакова Глафира Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1936

Сын: Ермаков Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Татьяна

Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Ермаков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Николай Николаевич

Смерть
1983
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